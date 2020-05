Ânsia de Phellype suplanta o medo

Luiz Phellype considera que quando o campeonato for reativado, previsto para o final de maio, o desejo de voltar a competir irá sobrepor-se ao medo provocado pela pandemia. "Os jogadores querem sempre jogar. Ficamos com receio, porque existe um vírus e não sabemos o que pode acontecer, mas, por dentro, estamos ansiosos por voltar ao campeonato. Desde que seja seguro e controlado , espero que volte o mais rápido possível. Gostamos muito daquilo que fazemos", confessa o avançado dos leões, em entrevista ao programa ‘Bola Rolando’ do canal Band Sports, explicando mesmo em que moldes é que o regresso será concretizado.

"Não vamos jogar de máscara. Pelo menos, até agora, ninguém disse nada sobre isso. Já é certo que será porta fechada e que, semanalmente, teremos de realizar testes para podermos jogar", adianta o atacante brasileiro, admitindo que a partir de amanhã, segunda-feira, "os treinos vão começar normalmente".

Após explicar que, em Portugal, o cancelamento definitivo da Liga nunca foi equacionado, Luiz Phellype sublinhou que os seus companheiros estão há já alguns dias a treinar em pequenos grupos nos relvados da Academia de Alcochete. "Esperávamos que fosse esta a decisão e estávamos preparados. Temos feito treinos em campos separados, três a três, quatro a quatro. Vamos ter de fazer testes, semanalmente, e treinar normalmente até o campeonato voltar", reforça o dianteiro, de 26 anos, não deixando de elogiar a forma como as autoridades, mas também o clube, lidaram com a pandemia provocada pela Covid-19.