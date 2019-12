Anthony Walker e Eduardo Quaresma no último treino do ano do Sporting

Os jovens Anthony Walker e Eduardo Quaresma estiveram presentes no último treino do ano do Sporting, esta terça-feira de manhã. Silas teve todos os elementos à sua disposição com exceção de Renan Ribeiro (tratamento e ginásio) e Luís Neto (tratamento - fisioterapia e ginásio).





De resto, no apronto estiveram igualmente outros jovens que vêm sendo presença habitual na formação principal: Matheus Nunes, Rodrigo Fernandes e Pedro Mendes.Os leões voltam ao trabalho no dia 2, às 10h00.