Anthony Walker: «No centro de Lisboa há uma atmosfera de medo entre os idosos»

Anthony Walker, guarda-redes costa-riquenho do Sporting, abordou os receios que se vivem em Portugal face à pandemia do coronavírus em entrevista ao portal 'AMPrensa.com'.





"No centro de Lisboa há uma atmosfera de medo entre os idosos, muitos deles lotam os supermercados e até fazem fila para entrar. Onde eu vivo, no Montijo, que fica nos arredores de Lisboa, as pessoas são muito cautelosas e há muito poucas pessoas nas ruas", assumiu o jogador de 19 anos, que cumpre a segunda temporada no clube de AlvaladeO guardião leonino, que atua pelos juniores e pelos sub-23 mas também já foi convocado à equipa principal, não sabe que poderá acontecer em termos desportivos na Liga NOS e revelou ainda os conselhos que recebeu dos responsáveis médicos e técnicos do Sporting."Na quinta-feira haverá uma reunião com a Federação Portuguesa de Futebol decidir o futuro da liga, se é cancelada, suspensa ou realizada em outra data. No meu dia-a-dia fiquei em casa, seguindo as recomendações dos médicos. Disseram-nos para estarmos em casa, evitar sair e tentar não ter contacto com outras pessoas, muito menos físico e íntimo. Deram-nos muitos planos para evitar não perder a condição física. Eu evito não sair, exceto quando necessário. Lavo muito as mãos, estou calmo e confiante de que na Costa Rica está tudo bem", explicou Anthony Walker.