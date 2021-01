Antigo atleta do Sporting morre de covid-19

O Sporting emitiu esta segunda-feira uma nota de pesar pela morte de Artur Casquilho, antigo atleta do clube que faleceu ontem, aos 82 anos, vítima de covid-19.





"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Artur Casquilho, Sócio 1.734-0, ex-atleta e treinador do Clube, que faleceu no domingo, aos 82 anos, vítima da COVID-19.Artur Casquilho representou o Sporting CP na modalidade de luta greco-romana, conquistando vários títulos e foi ainda seleccionador nacional.Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube."