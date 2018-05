Um dos 23 detidos após a invasão à Academia foi funcionário do Sporting na área da comunicação. Como consta num vídeo publicado na conta oficial do Sporting no YouTube, Emanuel Calças, de 21 anos, natural de Leiria, estagiou em Alvalade e tinha Nuno Saraiva, diretor de comunicação, como orientador.Refere o 'Correio da Manhã', citando fonte dos leões, que Emanuel terá sido dispensado no ano passado. Desde então, diz o CM, que o antigo funcionário era gestor das redes sociais da Juve Leo e terá estado, em 2016, numa ‘visita’ de 30 elementos da claque a Alcochete. Na altura, o líder do grupo, Nuno Vieira (Mustafá), negou qualquer invasão, realçando que se tratou de uma "manifestação de apoio à direção, equipa técnica e jogadores".