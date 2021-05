António Adán eleito o melhor guarda-redes da Liga NOS em abril

Antonio Adán foi eleito o melhor guarda-redes da Liga NOS no mês de abril, recebendo 22,22 por cento dos votos dos treinadores da competição.





O guarda-redes espanhol do Sporting, de 34 anos, participou em cinco jogos durante aquele mês e não consentiu qualquer golo nas deslocações a Faro e Braga. É a quarta vez esta época que Adán conquista este prémio.A completar o pódio desta votação, segundo a informação divulgada pela Liga, surgem Kritciuk (Belenenses SAD), no segundo lugar, com 19.61% dos votos, enquanto Marchesín (FC Porto) foi o terceiro mais votado, tendo arrecadado 14,38 dos votos.