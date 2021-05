António Costa anuncia inquérito à atuação da PSP na festa do Sporting

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira a abertura de inquérito à atuação da PSP na festa do Sporting, que ficou manchada por confrontos com adeptos e feridos.





"O ministro da Administração Interna já fez despacho solicitando à PSP informações sobre o planeamento com as entidades envolvidas: Sporting, Câmara e Direção-Geral da Saúde, e solicitando à Inspeção-Geral da Administração Interna um inquérito à atuação da PSP naquele contexto de ontem", afirmou António Costa no parlamento.E prosseguiu, sublinhando quer apurar o que aconteceu antes de retirar responsabilidades: "Não vou atirar pedras a ninguém, nem ao Sporting, a quem só tenho de felicitar por ter vencido o campeonato, aos apoiantes do clube, à Polícia... Vou fazer aquilo que qualquer político responsável nestas circunstâncias deve fazer, que é aguardar a informação, o apuramento e esclarecimento dos factos para retirar as responsabilidades devidas sobre essa matéria."