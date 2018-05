Continuar a ler

Taça de Portugal

"Estamos preocupados em assegurar que todos os grandes eventos decorram em segurança, tivemos o Festival da Eurovisão, que suscitou grandes preocupações nesse sentido; no ano passado houve visita do Papa... Portugal já organizou um Europeu, as nossas forças de segurança têm muita experiência, os seus elementos têm sido requisitados em todo o Mundo para dar formação."



Confiança

"Estamos num estado organizado em que o governo tem toda a confiança nas nossas forças de segurança. Temos boas razões para crer que, desde que as forças de segurança considerem que há condições e que a federação considere haver motivos desportivos, que não há motivos para adiamentos."



Evolução

"Vamos acompanhando a par e passo a evolução dos dos acontecimentos. O que digo é que a avaliação das forças de segurança e da federação é que há condições para realizar o jogo. Vamos ver como as coisas correrem, as pessoas detidas estão a ser ouvidas, vamos ver que medidas o tribunal irá adotar."





"Estamos preocupados em assegurar que todos os grandes eventos decorram em segurança, tivemos o Festival da Eurovisão, que suscitou grandes preocupações nesse sentido; no ano passado houve visita do Papa... Portugal já organizou um Europeu, as nossas forças de segurança têm muita experiência, os seus elementos têm sido requisitados em todo o Mundo para dar formação.""Estamos num estado organizado em que o governo tem toda a confiança nas nossas forças de segurança. Temos boas razões para crer que, desde que as forças de segurança considerem que há condições e que a federação considere haver motivos desportivos, que não há motivos para adiamentos.""Vamos acompanhando a par e passo a evolução dos dos acontecimentos. O que digo é que a avaliação das forças de segurança e da federação é que há condições para realizar o jogo. Vamos ver como as coisas correrem, as pessoas detidas estão a ser ouvidas, vamos ver que medidas o tribunal irá adotar."

O primeiro ministro, António Costa, lamentou os incidentes ocorridos na última terça-feira na Academia do Sporting, em Alcochete, considerando que esta foi "uma época bastante infeliz" pela forma "como vários atores criaram um clima que não pode existir no desporto"."Foi uma época bastante infeliz, não do ponto de vista desportivo, mas pela forma como vários atores se expressaram e criaram um clima que não pode existir no desporto em geral e no futebol em particular. Estou muito preocupado como tenha sido possível num espaço confinado de um grande clube, como é o Sporting, tenha havido um ato criminoso daquela natureza", considerou o primeiro ministro.