António Oliveira: «Vejo Bruno Fernandes a jogar na Premier League»

António Oliveira não tem dúvidas de que Bruno Fernandes vai dar o salto para uma liga mais competitiva. "Ele tem um futuro risonho e só tenho pena que o Sporting não o consiga segurar. Portugal é um viveiro de talentos e o Bruno é mais um que sairá para o estrangeiro", considera o antigo médio dos leões. "Vejo-o num grande clube que lute por títulos. O Bruno é jogador de primeira linha e, numa equipa melhor, ainda vai sobressair mais. Pode jogar na Premier League, que é um excelente campeonato para qualquer jogador", explica.António Oliveira diz que é difícil comparar Bruno Fernandes com o jogador que era há quase 40 anos. "Temos características diferentes. O Eusébio foi um excelente jogador, mas é difícil estar a fazer comparações com o Ronaldo. Em relação a mim e ao Bruno Fernandes, é a mesma coisa", explica o antigo médio dos leões, entre 1981 e 1985, garantindo ainda assim que as características de Bruno Fernandes lhe permitiriam jogar atrás de... Manuel Fernandes e Jordão."Eu era número 10, jogava próximo dos avançados, e o Bruno é o terceiro médio do Sporting. Poderia perfeitamente jogar atrás de Manuel Fernandes e Jordão. Seria um excelente trio de ataque", vinca António Oliveira, em alusão à grande dupla de avançados com que jogou no Sporting.A marca que Bruno Fernandes está prestes a alcançar ganha outros contornos, face à dupla de respeito que o internacional português já deixou para trás: Osvaldo Silva e Krasimir Balakov. Os médios brasileiro e búlgaro, em 1962/63 e 1993/94, respetivamente, apontaram cada um 21 golos, marca superada por Bruno Fernandes diante do Villarreal. Aliás, Balakov já havia frisado, a Record, a satisfação pelo registo do português. "Os recordes são para se baterem", sublinhou.Curiosamente, e ao contrário de António Oliveira, que guiou os leões ao título nacional em 1981/82, tanto Osvaldo como Balakov não tiveram esse gosto, uma vez que nas referidas épocas acabaram no 3º lugar.