Antunes e Bruno Tabata 'divididos' entre o relvado e o ginásio

O Sporting vai a Guimarães defrontar o Vitória no sábado (20H30) em jogo da 7.ª jornada da Liga NOS. No treino desta quarta-feira, Antunes e Bruno Tabata realizaram trabalho no ginásio e no relvado, tendo Rúben Amorim o restante grupo à disposição.





Os leões voltam a treinar à porta fechada amanhã, pelas 10 horas, na Academia.