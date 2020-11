Antunes e Tabata correm por lugar na Taça

A Taça de Portugal está aí à porta e os reforços Antunes e Tabata estão a trabalhar para se mostrarem ao treinador do Sporting, Rúben Amorim, na partida da 3.ª eliminatória da competição com o Sacavenense, agendada para o próximo dia 23 de novembro (21h15).





Tanto o internacional português como o sub-23 brasileiro recuperaram recentemente de lesões musculares, que os afastaram das opções durante algumas, mas com mais 10 dias para recuperar ritmo e índices físicos, ambos terão a possibilidade de estar em condições para poderem ganhar mais alguns minutos de leão ao peito.Até agora, Antunes, lateral esquerdo, entrou no decorrer de 3 partidas do Sporting. Estreou-se frente ao P. Ferreira (2-0) e também foi lançado frente ao LASK Linz (1-4, eliminação da Liga Europa) e Portimonense (2-0). Já o extremo Tabata tinha acabado de chegar ao Sporting – foi um dos últimos reforços do defeso – quando Amorim o colocou em campo durante 19 minutos em Portimão frente à anterior equipa.Antunes e Tabata têm, assim, em comum o desafio no Algarve. Foi o último de ambos ao serviço do Sporting e na partida que irá ser disputada Jamor podem os dois voltar a vestir a camisola verde e branca. O próprio Eduardo Quaresma deverá fazer os primeiros minutos esta temporada, depois de ter estado infetado com Covid-19 e regressado da seleção sub-20 lesionado na zona lombras.O técnico dos leões, Rúben Amorim também estará a planear promover a rotatividade na baliza verde e branca. O espanhol Antonio Adán, ganhou a titularidade no início da época, mas Luís Maximiano pode ganhar alguns minutos, recuperando o tempo perdido na luta pelo lugar que conquistou na época passada a Renan Ribeiro.