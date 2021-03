Antunes espreita regresso

O plantel do Sporting goza dois dias de folga, hoje e amanhã, e no regresso aos trabalhos na Academia, agendado para quarta-feira, existe a expectativa de que Antunes possa ser reintegrado. De acordo com a informação divulgada pela comunicação do clube, o lateral-esquerdo, de 33 anos, que testou positivo à Covid-19 no passado dia 18, ainda cumpriu ontem o último dia de isolamento obrigatório. A possibilidade de voltar aos trabalhos está dependente de um resultado negativo em novo teste de despistagem, precisamente o que sucedeu com Matheus Nunes, que anteontem recuperou da infeção pelo vírus e foi reintegrado.

Por outro lado, também Nuno Santos pode ser novidade. O extremo está na reta final de um programa de regeneração muscular, ao qual foi submetido devido a uma tendinopatia na coxa esquerda.