Antunes faz pedido a Nuno Mendes, avalia "monstro do meio campo" e aplaude "quem dá chutos numa pedra e marca"

De Nuno Mendes a Pote, de Palhinha a Coates: em entrevista à Antena 1 esta segunda-feira, o lateral-esquerdo do Sporting avaliou alguns dos seus companheiros de equipa.





Nuno Mendes: "Tem 18 aninhos, só. É difícil encontrar alguém assim com a maturidade que já tem, qualidade técnica e tática muito boa para idade que tem. Entende bem o futebol. Rápido, explosivo e muito forte fisicamente. É normal que esteja a ser cobiçado pelos maiores clubes da Europa. É de aproveitar… É um grandíssimo jogador e vai ser melhor. Se continua? Espero que faça o melhor para ele e para o clube. Sou amigo dele e quero o melhor para ele. Se o melhor é ficar, ficamos encantados. Se é sair, só ele o pode dizer. Como companheiro, obviamente, gostava que ficasse mais um aninho para nos ajudar"





"Tambem fez uma época incrível. Até costumávamos brincar com ele que dava um chuto numa pedra e fazia golo. (risos) A maior parte eram golos decisivios. Fez uma época de louvar e merece o que está a viver. Trabalhou com afinco. A sorte dá muito trabalho".: "Prémio justo e devido. Foi decisivo. É um monstro no meio campo. Tapa todas as lacunas; defensiva e ofensivamente dá muito à equipa"."Sim, foi o esteio da nossa equipa e é um prémio merecido. Tudo aquilo que viveu no clube, e também este ano, a forma como se entrega em cada jogo e treino. Fez golos decisivos, marcando e salvando a equipa. É o jogador do campeonato".