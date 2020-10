Antunes já foi ao relvado mas ainda não entra nas contas de Rúben Amorim

O Sporting prepara o jogo com o Tondela, da 6.ª jornada da Liga NOS, domingo, às 20 horas, e esta sexta-feira Antunes "regressou ao relvado e fez trabalho no ginásio, mas ainda não esteve às ordens de Rúben Amorim".





Segundo refere o Sporting, o treinador dos leões ainda não conta também com Bruno Tabata "que fez tratamento e trabalhou igualmente no ginásio".A equipa principal do Sporting volta a treinar amanhã de manhã, estando a conferência de imprensa de antevisão do jogo marcada para o final da tarde.