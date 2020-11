Antunes: «Não podemos ganhar todos os jogos por 4-0»

Antunes, lateral do Sporting, alerta para a necessidade dos leões vencerem jogos desta forma como ganharam ao Moreirense.





"Já sabíamos que ia haver jogos assim, mais complicados. Não podemos vencer os jogos todos por 3-0 ou 4-0. A euforia estava demasiado alta e talvez este jogo tenha servido para metermos os pés no chão. Ainda não ganhámos nada. Isto está apenas no princípio. Claro que estamos muito felizes por estar onde estamos, mas temos de continuar a trabalhar no duro. Já vimos que basta baixar um bocadinho e as coisas podem complicar. Não jogamos sozinhos, jogamos contra 11 homens e o futebol é muito igualado. Não chega os 100%, temos de dar 200% em cada jogo", garantiu, à Sporting TV.