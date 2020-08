Antunes: «Não podia deixar fugir esta oportunidade»

Aí estão os primeiros dois reforços do Sporting 2020/21 e ambos para a defesa: um para cada lado. São eles o espanhol Pedro Porro, que chega proveniente do Manchester City por empréstimo, e o internacional português Antunes, reforço a custo zero depois de ter terminado vínculo com o Getafe.





Antunes destacou o regresso a Portugal e garantiu que está a cumprir um sonho. "A sensação de voltar ao futebol português pela porta principal é boa. Passei um ano difícil e quero mostrar que valeu a pena ao Sporting apostar em mim. O meu sonho de criança era representar um grande em Portugal, e não podia deixar fugir esta oportunidade", afirmou o esquerdino, à Sporting TV, onde também falou pela experiência adquirida no estrangeiro: "A experiência foi boa para mim e agora espero corresponder. Tenho sempre vontade de ganhar, é uma característica minha, e espero incutir isso no grupo. Venho com a vontade de vencer troféus e é assim que vou entrar em cada treino".Em Alcochete o lateral vai reencontrar o amigo Neto, e revela-se satisfeito por ter uma cara conhecida para ajudá-lo nos primeiros momentos. "O Neto vai ser uma grande ajuda apesar de agora estar no meu país. Com a ajuda dele penso que vai ser fácil, e já sei que é um grupo muito humilde", acrescentou o defesa que ainda lançou o apelo aos sportinguistas: "Precisamos do apoio deles para ganhar troféus. Os adeptos são uma parte importantíssima. Nós vamos dar tudo para defender esta instituição ao máximo".