Antunes: «O vírus desafiou-me e como sempre estou preparado para o combater»

Após testar positivo à Covid-19, Antunes deixou uma mensagem de tranquilidade, garantindo que se encontra bem e que em breve voltará à competição.





"Chegou a minha vez...o vírus desafiou-me e como sempre estou preparado para o combater!!! Obrigado a todos pela preocupação, encontro-me bem, sem sintomas, e tenho a certeza que daqui a pouco estou volta outra vez, mas mesmo afastado estou sempre com vocês, equipa. Sábado mais uma vez vamos à luta com tudo", disse o defesa-esquerdo do Sporting no Instagram.O lateral encontra-se assintomático e foi de pronto isolado do grupo. Matheus Nunes é o outro elemento que também está positivo.