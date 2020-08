Antunes: «Senti-me bem mas ainda posso dar mais»

Após o triunfo sobre o Portimonense (2-1), Antunes garante ter-se sentido bem naquela que foi a primeira aparição com a camisola do Sporting, mas promete melhorar. "Senti-me bem, mas ainda posso dar mais. Pouco a pouco, vou conquistando confiança e forma física", explica o lateral-esquerdo, recordando que esta é "a primeira semana de pré-temporada": "Tenho a certeza absoluta de que ainda vou poder melhorar e fazer melhores prestações."

O internacional português salienta, todavia, que mais do que falar de si, gosta de falar do coletivo. "A maior importância tem de ser do conjunto e quero ajudar ao máximo esta equipa. Foi para isso que eu vim", esclarece Antunes, que elogia o desempenho do conjunto no embate com o Portimonense.

"Controlámos, tivemos um jogo bastante positivo, no âmbito defensivo e no atacante também. Tivemos algumas ocasiões para marcar, infelizmente não conseguimos, à imagem dos jogos anteriores, e eles, num lance fortuito, inclusive, duvidoso, um penálti contra nós, acabaram por marcar. A equipa reagiu bem, o que foi bom. Conseguimos empatar e dar a volta ao resultado", resume, considerando que nesse particular este foi um bom teste.

"Viu-se no jogo que estamos a a apanhar a forma e o entrosamento dos novos, o que é bom. Esperemos que o próximo jogo seja ainda melhor e que estejamos preparados para o campeonato, que é o que desejamos", concluiu o defesa, de 33 anos.