Aplausos incidiram sobre Bruno e Dost

Como se previa, os adeptos compareceram em peso no último jogo da época em solo leonino e fizeram questão de demonstrar a sua empatia com dois jogadores: Bruno Fernandes e Bas Dost. Como se sabe, tanto o médio português como o avançado holandês, unidades absolutamente fulcrais do plantel, podem ter feito ontem o último jogo em Alvalade, uma vez que serão alvo de assédio na reabertura do mercado.Entre os dois, somente Bruno figurou entre o onze inicial e foi constantemente ovacionado pelos adeptos, tanto nos momentos que antecederam o jogo, no anúncio da constituição da equipa e quando lembrado o prémio de melhor médio e jogador do mês da Liga, como pelas ações que teve no jogo.Quanto a Dost, recebeu o forte incentivo das bancadas quando saltou para o aquecimento e no momento da sua entrada em campo, ao substituir Wendel (77’).