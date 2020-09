APOEL oficializa contratação de André Geraldes

O defesa português André Geraldes deixou o Sporting e assinou um contrato de duas temporadas com o Apoel, anunciou esta terça-feira a equipa cipriota, uma notícia avançada ontem por Record em primeira mão.

"O Apoel anuncia um acordo com o Sporting para a transferência do jogador André Geraldes. O acordo com o jogador é válido por dois anos, até maio de 2022", refere o emblema de Nicósia em comunicado.

André Geraldes, de 29 anos, chegou ao Sporting em 2014, mas nunca se conseguiu afirmar nos leões, tendo passado as últimas temporadas emprestado.

Na época passada, o lateral direito esteve ao serviço dos israelitas do Maccabi Tel Aviv, tendo alinhado em 35 partidas.