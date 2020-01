Aposta nos miúdos travou saída de Plata

Como Jovane, Plata era outro caso de um leão que pretendia somar mais minutos e que, no arranque do mercado de transferências, ponderou requisitar a saída, por empréstimo ou em definitivo, e chegou a receber sondagens de clubes espanhóis, holandeses e belgas. Uma intenção à qual foi colocada um travão logo depois de o extremo equatoriano ter sido convencido pela estrutura para o futebol a ter paciência, pois iria ver o seu papel ampliado na segunda metade da época. Certo é que, após a vitória com o Marítimo, Silas inclui-o no lote de "futuro do Sporting", com Max, Jovane e Camacho.