Por que deixei o Sp. braga?



Por motivos financeiros não foi. Se nºao ganhasse aqui ia ganhar noutro lugar. Falam do risco. E se corre mal? Mas eu pergunto. E se corre bem? O facto de o Sporting precisar de uma nova vida... e se conseguirmos fazer isso? Talvez tenha escolhido o desafio mais difícil mas foi o que quis"



"Conceito foi o que me motivou. Não falámos em reforços, apenas em ideias para o clube. Fiquei motivado, sei do desafio e da dificuldade mas estamos preparados. Queremos fazer as coisas com tempo, lembrando que temos ainda esta época. O foco é o que queremos para o futuro."



Passado



"Onde estou é onde quero ganhar. Temos de ganhar todos os jogos. Primeiro o Aves e depois o futuro. Seria mais cómodo para todos esperar pelo fim da época mas em primeiro está o Sporting. Temos de ganhar tempo para a próxima época, sabendo que se não ganharmos pode não haver próxima época (risos)".



Treinador mais caro?



"Os adeptos do Sporting querem ganhar, independentemente do valor. Treino seria igual mesmo que tivesse custado zero euros. Nada muda em mim. Quando puseram essa cláusula comecei a rir, ninguém ia gastar dinheiro comigo, mas aconteceu isto e agradeço a confiança. No fim faremos as contas."



"Orgulho enorme estar nesta casa e defender estas cores. Sei o que o Sporting é, independentemente do momento. Acredito no clube e espero que acreditem em mim. Posso tentar convencer os sportinguistas que não acreditam em mim mas interessa quem ganha. Estou preparado para este desafio. Objetivo imediato é o Aves. Existe projeto a longo prazo e queremos valorizar jogadores, clube e formação. Conheço a formação do Sporting mas vou inteirar-me mais. Passa por voltar à melhor escola de Portugal, queremos voltar a ser o número 1.""É com grande prazer que estou a apresentar o novo treinador. Não é só o treinador mas acima de tudo o homem escolhido para liderar este projeto, é o treinador do nosso projeto. Gostaria de esclarecer algo: esta operação não implica um all in financeiro, nunca o iremos fazer. Isso fez-se há mais de dois anos e passados dois meses ia-se à conta-reserva pagar pagar salários. Esta operação não compromete as finanças do clube. Há sim uma mudança de paradigma. O orçamento para a próxima época foi decidida há meses e a contratação de Amorim não altera um cêntimo, muda sim a alocação dessas verbas. Amorim vai potenciar e criar valor. Acreditamos que o treinador certo num ano valoriza um plantel em 30 M€. Às vezes o que é aparentemente caro sai barato e o nosso critério foi a competência. O futebol português não consegue atrair grandes treinadores portugueses que estão fora e não vêm apenas por questões financeiras. Amorim dentro de poucos anos será demasiado grande para o futebol português. Se fosse apresentado daqui a 3 meses noutro cube seria ma grande jogada, aqui é um grande risco... conheço este clube e durmo bem com isso. Amorim é o treinador do nosso projeto, muito por estar alinhado na nossa visão para o futebol: apoiada na formação e sem medo de potenciar jogadores. È a nossa escolha não só pelos resultados no Sp. Braga mas pelo conhecimento que temos dele como homem, vai muito para além dos resultados desportivos em Braga. É uma mudança de paradigma e não tenho problema em investir no treinador certo. Contratamos um grande treinador mas não um milagreiro. Hoje arranca a época 2020/21 para o Sporting. Sobre Silas, agradeço e sempre tivemos uma relação 100% transparente e leal e sempre teve grande dignididade enquanto foi treinador do Sporting"O Sporting vai apresentar a nova equipa técnica liderada por Rúben Amorim. A cerimónia está marcada para as 15 horas, numa conferência de imprensa a realizar em Alvalade na qual estará presente também Frederico Varandas. Siga aqui em direto.Recorde-se que o novo técnico já orientou hoje de manhã o primeiro treino em Alcochete.