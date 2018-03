Com seis jogadores à beira da exclusão para o jogo da segunda mão (Coates, Fábio Coentrão, William Carvalho, Bruno Fernandes, Acuña e Gelson), o Sporting recebeu uma má notícia com a nomeação de Aleksei Kulbakov. O bielorrusso não hesita em puxar do cartão. Na presente época, o mínimo registado foram dois amarelos, no Copenhaga-Al Madrid, para a Liga Europa.