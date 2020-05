Argentinos apontam jovem promessa do Rosário Central ao Sporting

A imprensa argentina coloca esta segunda-feira o Sporting como um dos clubes interessados na contratação do médio centro Joaquín Pereyra, um jogador de 21 anos que é visto como uma promessa do Rosário Central para o futuro. Prova disso mesmo é a sua cláusula de rescisão, fixada nos 15 milhões de euros num contrato que dura até junho de 2022.





Segundo a TyC Sports, os leões terão feito apenas abordagem para perceber as condições de uma eventual transferência, não tendo oficialmente apresentado qualquer proposta pelo jovem jogador, que na última edição da Superliga argentina disputou 17 encontros em 23 possíveis. Curiosamente, nesses jogos Pereyra teve a seu lado no meio campo um nome bem conhecido dos adeptos do Sporting, o também argentino Fabián Rinaudo.

Ainda assim, confrontada por Record com as notícias vindas da Argentina, fonte oficial da SAD desmente que o Sporting tenha feito qualquer contacto pelo jogador, que não está nos planos para a próxima época.