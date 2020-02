Arguido confirma agressão a Bas Dost: «Dei-lhe uma pancada com o cinto e segui em frente»

Rúben Marques, arguido no processo no ataque à Academia de Alcochete e autor confesso da agressão a Bas Dost, contou esta quarta-feira os pormenores do sucedido a 15 de maio de 2018.





O adepto, que refere não ter estado na Madeira, diz que o convidaram na segunda-feira a ir à Academia, ao que respondeu afirmativamente. "Disseram-me que era para ir bater nos jogadores. Pensávamos que já lá estavam os jogadores – no campo de treino. Passámos pelo Jorge Jesus e continuámos à procura", conta."Chego-me ao pé da porta de vidro, vejo que está fechada, volto para trás e vejo tochas debaixo de um carro. Não vejo jogadores e penso em fazer alguma coisa aos carros. Cheguei ao campo de treino, tirei o cinto e bati no capô de um carro, de um Porsche. Vi as tochas debaixo daquele carro, foi aquele como podia ter sido outro qualquer. Vejo gente a entrar no edifício, fui também naquela na direção com o cinto na mão,. Entro, viro à esquerda, seguimos até à zona do balneário. Foi aí que o Bas Dost estava a entrar e desferi-lhe uma pancada com o cinto. Dei e segui logo em frente. Foi um bate e foge, dei e segui logo", lembrou, contando que não viu o holandês cair.Rúben Marques mostra-se arrependido: "Foi uma parvoíce. Se fosse hoje nunca na vida lá ia. Tinha 21 anos acabados de fazer... Não só pelo que passava na TV, mas também pela minha família, a minha mãe está a sofrer bastante, os meus irmãos", refere emocionado, a chorar."Não foi cair a ficha, foi saber o que tinha acontecido. Se uma fivela me bater no braço, não o abre, mas na cabeça... E principalmente foi a dor que causei à minha família. E às famílias dos jogadores. Peço desculpa tanto aos jogadores como às suas famílias", disse.Rúben acrescenta que lhe deram a balaclava (a máscara) no Lidl e que o cinto era azul. "Bati no primeiro jogador que apareceu. Se fosse o Petrovic tinha sido o Petrovic, não ia lá vingar-me de ninguém", sublinha o arguido.Questionado sobre quem lhe fez o convite para ir à Academia do Sporting naquele dia, Rúben Marques diz: "Prefiro não responder."