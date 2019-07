Arguido do ataque à Academia expulso da sala de audiências: «Tenho 8 filhos para dar de comer!»

Elton Camará, um dos arguidos do processo do ataque à Academia, foi esta quarta-feira à tarde expulso da sala de audiências durante o debate instrutório, após ser repreendido duas vezes pelo juiz Carlos Delca. A dada altura, o arguido levantou-se irado contra a procuradora do Ministério Público (MP), Cândida Vilar, o que lhe valeu mais tarde a saída do local.Camará não escondeu a irritação e levantou a voz, com o juiz de instrução a perguntar-lhe, com um tom mais ríspido, se queria ir embora, ao que Camará respondeu que não, sendo igualmente acalmado pela família."Elton Camará não agrediu mas garantiu que ninguém saía dali", afirmou depois a procuradora, reforçando que Elton era um dos elementos mais perigosos do grupo. "Eu tenho oito filhos para dar de comer. Não fiz mal a ninguém", responderia o arguido quando foi expulso da sala por desrespeito ao tribunal, sendo escoltado por agentes da PSP.Camará permanecerá em prisão preventiva.