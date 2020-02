Arguido do ataque à Academia: «Na Madeira era a poncha que corria mais forte»

O arguido do ataque a Alcochete Tiago Silva, conhecido também por Bocas, está a ser ouvido esta quarta-feira no Tribunal de Monsanto e admite que o episódio na Madeira, no aeroporto após o Sporting ter perdido com o Marítimo e falhado assim o 2.º lugar da Liga, que daria acesso à Liga dos Campeões, aconteceu após alguns execesso.





"Na Madeira era a poncha que corria mais forte. Claro que há sempre um excesso nestas deslocações, uma cidade nova, é sempre diferente", afirmou, admitindo copos a mais, quando questionado: "Sim, uma poncha neste caso. Estava devastado com toda a situação, mais um ano sem conseguirmos nada", tentou justificar."Na altura achava-me no direito de contestar, vi cerca de 30 jogos, mais 8 no estrangeiro, dei tudo", afirmou, tendo depois admitido que só se apercebeu da gravidade dos atos, já depois de ter sido detido. "Agora consigo perceber que há vida para lá do Sporting, consigo perceber o mal que fiz às vitimas, ao Sporting, à Juve Leo. Foi preciso estar na prisão, ver um mundo novo e perceber que há vida para além daquilo, que há valores e princípios mais importantes."