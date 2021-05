Arquiteto do Estádio de Alvalade lamenta troca de cadeiras: «Ficará abaixo de deprimente»

Tomás Taveira, aquiteto que projetou o estádio de Alvalade, lamenta que o Sporting tenha avançado para a troca das cadeiras coloridas para 'pintar' de verde as bancadas do recinto leonino.





"As cadeiras não constituem um elemento arquitetónico, mas sim um elemento de desing interior. É óbvio, que em face disso e como não houve alterações da estrutura arquitetónica do estádio e consultando os meus advogados, não havia possibilidade de me opor", diz o arquiteto, em declarações ao DN, justificando que nada pode fazer para evitar as alterações. "Ficará abaixo de deprimente, mas se o Sporting acha que é uma boa solução...", acrescenta Tomás Taveira.Recorde-se que a troca das cadeiras arranca já amanhã e não será a única mudança em Alvalade nos próximos tempos, visto que também o fosso irá desaparecer