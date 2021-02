Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Artur Soares Dias no VAR para o clássico causa desconfiança no universo leonino As polémicas decisões tomadas no jogo com o Famalicão continuam bem vivas em Alvalade





• Foto: Luís Vieira/Movephoto