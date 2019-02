As 21 perguntas de Bruno de Carvalho a Varandas: do ordenado às "horas que acaba o circo"

Bruno de Carvalho publicou este sábado um longo post nas redes sociais destino a Frederico Varandas, no dia seguinte ao presidente do Sporting ter feito um balanço da sua presidência e de BdC ter... respondido Naquela rede social, o antigo dirigente leonino lança as 21 "perguntas que deviam ser feitas a Varandas" e outros quatro 'comentários': vencimento, sócios que deixaram de pagar quotas, assistências no estádio e no pavilhão João Rocha, problemas financeiros, saídas de jogadores a custo zero, o não recurso no processo E-toupeira ou o "medo de enfrentar os sócios do Sporting" são algumas das perguntas lançadas."As perguntas que deviam ser feita a Varandas:-Quantas horas por dia dedica ao Sporting?-Qual é o seu vencimento mensal?-Quantos sócios deixaram de o ser desde 23 Junho 2018?-Quantos sócios deixaram de pagar quotas desde 23 Junho 2018?-Quantas gamebox foram vendidos este ano comparado com o ano anterior?-Qual e a média de assistências em Alvalade em 2018/19, descontados os convites?-Qual a média de assistências no Pavilhão João Rocha em 2018/19?-Qual o ponto da situação dos dossiês dos jogadores que rescindiram sem justa causa?-Se o clube tem problemas financeiros porque saem jogadores a custo zero?-Se o clube tem problemas financeiros porque se faz um negócio como o de Demiral?-Se o clube tem problemas financeiros porque você disse que estava mais governável?-Porque razão os sócios não podem discutir a situação do clube em AG?-Porque anda sempre a levantar suspeições de gestão danosa de BdC se pessoas da sua equipa afirmaram (Zenha), sem rodeios, que não encontraram nenhum buraco financeiro?-Porque o Sporting desistiu de apresentar recurso no processo E-toupeira?-Porque acha que LFV escreveu num email que estava a colaborar para "unir o Sporting"?-Porque é que você tem medo de enfrentar os sócios do Sporting?-O que você sente ao ver que os sócios do clube não o respeitam, acham que você é um boneco?-Carlos Padrão diz que você era o cancro do balneário. O que tem a dizer sobre isto?-Porque não se demite e dá lugar a alguém que tenha o minímo de competência?-A que horas acaba o circo?-Em campanha o Varandas disse que era tudo um mar de rosas pois bem então onde estão as soluções?-Diziam que o Bruno era um ditador, mas afinal quem manda acabar programas na Sporting Tv é o paladino da independência e da liberdade.-Zenha disse que não havia buraco financeiro nem situação grave durante o empréstimo obrigacionista, que fale a verdade.-Perguntar se estão em incumprimento perante a banca relativamente à reestruturação financeira, e qual o plano que têm se forem notificados pela banca que alguém quer comprar as VMOCs em caso de incumprimento.- Qual o nível de antecipação de receitas perante a NOS, se tem intenção de antecipar mais receitas e quais, e se tem intenção de recorrer ao factoring relativamente aos créditos sobre a NOS ou sobre outro tipo de créditos e quais".