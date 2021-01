As confissões de Ano Novo de quatro leões

O programa especial de fim-de-ano, da Sporting TV, contou com as presenças dos comentadores Manuel Fernandes, Litos, Carlos Xavier e Joaquim Melo, que foram abordando de forma informal a época dos leões e ainda tiveram a oportunidade de fazer algumas perguntas a Pote, Porro, Adán e Sporar, quatro jogadores que chegaram a Alvalade no último ano.

Litos, como antigo médio-ofensivo, questionou Pote sobre o setor do terreno onde gosta mais de jogar e o jovem lembrou onde fez toda a formação. "A posição em que sinto mais confortável é a de médio-centro pois foi onde joguei durante toda a formação. Mas é claro que me tenho de adaptar a outro estilo de jogo e outras posições e estou muito satisfeito nas funções que desempenho agora", afirmou o internacional sub-21 português, que ainda revelou que tem procurado gerir a "euforia da família" em relação ao seu início de época.

Sporar, entrevistado por Manuel Fernandes, reconheceu que o campeonato português "é mais intenso que o eslovaco" e recordou o penálti à Panenka que marcou no jogo com o Farense (1-0). "Foi o momento decisivo do jogo e eu senti que o guarda-redes não ia defender. Pode ter dado a impressão que marquei de uma forma fria, mas interiormente senti as emoções. Não sei se vou repetir, mas o que interessa é meter a bola na baliza", sublinhou.

Já Porro confessou a Carlos Xavier que está num "excelente momento de forma" e mostrou-se feliz por integrar o 3x5x2 em Alvalade. "É mais fácil chegar lá à frente pois sinto-me protegido pelos meus companheiros de equipa. Está a resultar, pois já tenho dois golos, e só espero que continue assim", afirmou.

Adán também participou e garantiu a Joaquim Melo que "não existem diferenças" entre os métodos de treino de guarda-redes entre Portugal e Espanha.