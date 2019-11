As contas do Sporting na Liga Europa: conheça todos os cenários

O Sporting parte esta quinta-feira em busca de uma vitória que possa assegurar, de imediato, a qualificação para os 16 avos-de-final da Liga Europa e evitar o recurso à calculadora na 6ª e última jornada do Grupo D. A história neste caso 'joga' a favor de Silas: em oito duelos com holandeses em Alvalade, o Sporting venceu seis e empatou dois – nunca perdeu.Além disso, e depois de um intervalo de 17 dias (!) sem jogos, o Sporting regressa hoje à competição para tentar inverter uma tendência que tem sido especialmente penalizadora: a incapacidade para ganhar os jogos após as paragens FIFA. Em setembro, na transição de Marcel Keizer para Leonel Pontes, os leões foram ao Bessa empatar (1-1), antes de perderem na visita a Eindhoven. Em outubro, já no consulado de Silas, o desfecho foi pior, já que o clube de Alvalade acabou afastado da Taça de Portugal, ao perder com o Alverca por 2-0. A receção ao PSV servirá para confirmar uma de duas leis: ‘não há duas sem três’ ou... ‘à terceira é de vez’!Durante este interregno, Silas insistiu, em particular, no processo defensivo. Antes do interregno no calendário, o Sporting atravessava o... melhor momento da época a esse nível: dois jogos seguidos sem consentir golos (Rosenborg e Belenenses SAD). Com Silas, a equipa leva 6 golos sofridos em 9 jogos (Keizer registou 11 em 5 e Pontes 8 em 4).Apura-se para os 16 avos-de-final. Garantirá primeiro lugar se o LASK não vencer.Mantém dois pontos de avanço sobre o PSV, mas fica com desvantagem no confronto direto. Precisará de empatar na Áustria, se o LASK vencer hoje o Rosenborg.Fica atrás de PSV e pode ficar atrás do LASK se os austríacos vencerem na Noruega. Neste cenário, será sempre obrigado a vencer na Áustria.