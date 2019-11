As contas do Sporting na Liga Europa: leão é agora primeiro mas LASK virou grupo do avesso

Adeptos do Sporting aplaudiram equipa no fim e depois contestaram Varandas Adeptos do Sporting aplaudiram equipa no fim e depois contestaram Varandas

Um pedido para Varandas e suplentes tapados até aos olhos: as imagens do Rosenborg-Sporting



Um pedido para Varandas e suplentes tapados até aos olhos: as imagens do Rosenborg-Sporting

O Sporting saltou para a liderança do grupo D da Liga Europa após vencer o Rosenborg na Noruega, por 2-0 . A duas jornadas do fim, os leões dão um salto considerável rumo aos 16 avos de final mas, ainda assim, o grupo ficou algo confuso e até, de certa forma, perigoso. Isto porque, ao contrário do esperado, o PSV perdeu na Áustria e o LASK Linz complicou as contas da qualificação, totalmente em aberto para três formações.O Sporting lidera com 9 pontos mas LASK e PSV vêm logo a seguir com 7 (para se ter uma ideia, se os holandeses tivessem ganho hoje, o Sporting continuaria em segundo mas abriria uma vantagem de cinco pontos para o terceiro, o LASK). Precisamente os próximos dois adversários da formação de Silas. Na próxima ronda, a formação verde e branca recebe o PSV (com quem perdeu por 3-2 em Eindhoven), ao passo que o LASK vai ao terreno do Rosenborg, ainda sem pontos. O grupo fecha com a deslocação do Sporting à Áustria (triunfo português em Alvalade por 2-1).Ainda assim, o, em prejuízo do PSV, que ficaria sem hipóteses de chegar ao 1.º lugar e, consoante o resultado do LASK, poderia mesmo ficar já afastado da prova.1.º Sporting, 9 pontos2.º LASK Linz 73.º PSV Eindhoven, 74.º Rosenborg, 0Consulte o calendário AQUI