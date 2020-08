As mensagens que surpreenderam os jogadores do Sporting

Após uma manhã de trabalho e uma viagem de autocarro até ao Algarve, os jogadores do Sporting tinham à sua espera uma surpresa no hotel, em Lagos. Em cada um dos quartos, familiares ou pessoas próximas deixaram mensagens de motivação, que foram muito bem recebidas por todos. Luís Maximiano partilhou mesmo as palavras da namorada, Madalena, nas redes sociais. Ristovski mostrou igualmente a mensagem que tinha à sua espera.

Jogo com Farense esta manhã



A equipa do Sporting vai realizar hoje, às 10h30, o primeiro jogo no estágio do Algarve, frente ao Farense. O particular vai disputar-se nas instalações da unidade hoteleira onde a comitiva leonina está alojada e decorrerá à porta fechada. Convém assinalar que este particular no estágio não constava do programa divulgado, e que será o segundo teste à equipa após a derrota frente à equipa B.





O Núcleo do Seixal celebra hoje o segundo aniversário e os seus dirigentes não quiseram deixar de assinalar a data. O evento vai decorrer às 18h00, na zona ribeirinha do Passeio Marítimo. Devido à Covid-19, os interessados devem apresentar-se no local com uma máscara de proteção, e também deverão respeitar as regras básicas de distanciamento social.