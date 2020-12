Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Sporting frente ao Famalicão Pote brilhou no primeiro golo mas borrou a pintura na expulsão. Do penálti falhado por Nuno Santos ao enorme erro de Adán, da polémica com o VAR à grande exibição de Porro, o jogo teve de tudo um pouco





• Foto: Peter Spark