Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Sporting frente ao Marítimo Palhinha foi o melhor leão dentro das quatro linhas num jogo de combate no meio campo, mas não chegou para evitar eliminação





• Foto: Helder Santos / Aspress