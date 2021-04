As palavras de Rúben Amorim e Hugo Viana que valeram a expulsão no Sporting-Famalicão

Os instantes finais do Sporting-Famalicão foram quentes e disso foram reflexo as críticas dos jogadores dos leões e de Rúben Amorim à arbitragem de Rui Costa, o que motivou o cartão vermelho ao técnico, segundo acusam os responsáveis leoninos por indicação do assistente Nuno Manso.





Ao queapurou, no seu relatório o juiz da AF Porto acusou o treinador de 36 anos de proferir "palavras injuriosas dirigidas à equipa de arbitragem, tendo dito: ‘Vai para o c... vai-te f..., conseguiste o que querias’", o que será confirmado pelo mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que terá em mãos a decisão do castigo a aplicar a Amorim, que pode ir de uma multa a uma suspensão. Esta foi, recorde-se, a quarta expulsão do técnico nesta temporada.

Hugo Viana também expulso

Porém, a extensão da folha disciplinar do Sporting não se ficou por aqui, dado que, de acordo com a ficha de jogo da Liga, também Hugo Viana recebeu ordem de expulsão. O diretor desportivo dos leões foi visado pelo juiz da AF Porto já após o final do jogo e de novo por "palavras injuriosas, tendo-se dirigido ao 4º árbitro, dizendo: ‘É uma vergonha, vocês são mesmo uma vergonha, tenham vergonha na cara".

No entanto, a ordem de expulsão só foi dada já fora do relvado, devido a um incidente "desde as escadas que dão acesso ao túnel de acesso ao relvado até ao balneário da equipa de arbitragem". "Dirigiu-se ao árbitro assistente n.º 1, com o dedo indicador em riste, apontado para a cara deste, gritando, com um tom intimidatório: ‘Diz-me porque expulsaste o treinador, diz-me, diz-me. Queres-me expulsar, expulsa-me.'"