«Finalmente consegui chegar onde queria»: Paulinho já fala como jogador do Sporting

Paulinho acaba de ser apresentado como reforço do Sporting, falou à Sporting TV como novo jogador dos leões e não escondeu a satisfação pelo "maior passo" da carreira.





"Os pensamentos são positivos. É felicidade pura, estou muito feliz por estar aqui. Agradeço a toda a gente pelo esforço que fizeram para eu estar aqui. Não foi um processo fácil, mas finalmente consegui chegar onde queria", afirmou Paulinho. "Era um sonho meu de há muito tempo, mas é o futebol. Foi quando foi e a partir de agora vamos todos lutar pelo mesmo e remar para o mesmo lado. O Sporting é que importa. Estou num grande de Portugal, um clube incrível. É, de longe, o maior passo da minha carreira", afirmou Paulinho, que está convencido de que a adaptação tem tudo para ser rápida", acrescentou."Acredito que não [terei grandes problemas na adaptação]. Todas as indicações que me dão são de que o grupo é fantástico. São jogadores incríveis e seres humanos na mesma medida. O facto de conhecer a ideia de jogo do míster [Rúben Amorim] muito bem vai-me ajudar. O campeonato já não é surpresa nenhuma para mim. Conheço as equipas perfeitamente e está tudo preparado para ser uma integração fácil.""Vai ser bom. Fico feliz por estar com ele novamente. Também era um desejo meu trabalhar com ele, mas também conheço a exigência dele. Foi isso que me trouxe para cá. Sei que ele não espera nada menos do que 100% de mim e de todos. É isso que vou dar em todos os jogos.""Infelizmente, não vamos ter adeptos. Já joguei no Estádio José Alvalade com adeptos e o ambiente é incrível. A mensagem que posso deixar a todos é que vão ver sempre um jogador que vai dar tudo em campo. A vontade vai ser sempre a de ganhar."