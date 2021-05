As propostas no verão, a relação com Amorim e até as marmitas: Palhinha analisa época de sonho

João Palhinha passou em revista a temporada sensacional do Sporting. No Canal 11, o médio leonino falou dos momentos de indefinição vividos no verão passado, da afirmação e do papel de Rúben Amorim rumo ao título e de alguns momentos-chave da temporada. Mas também de aspetos mais 'light', como as... marmitas que leva para a Academia de Alcochete.





"Foi a confiança que o Rúben me passou desde que eu entrei na equipa, dá-me um à-vontade diferente para estar dentro de campo. O Rúben conseguiu potenciar, em muito, as minhas qualidades e as dos meus colegas. Caso contrário, não tínhamos conquistado tudo o que conquistámos este ano. Se é alguém sereno?É assim quando está connosco. Acima de tudo é bom comunicador. Dá uma dura? Dá e dá bastantes quando tem de dar. Tanto dá uma dura como a seguir elogia. Temos todos muito respeito. É uma pessoa muito extrovertida. Foi uma das ligações importantes. Vemos o Rúben mais como um colega, o facto de ter terminado há pouco tempo a carreira também foi fundamental. Sabe separar muito bem as coisas e sabe analisar as equipas adversárias, assim como também nas conferências de imprensa. É um excelente comunicador. Felizmente levei mais elogios, mas lá está, quando tive de levar duras, levei. Faz parte do crescimento, ninguém é perfeito.""Pensámos jogo a jogo. O início da época foi um pouco atribulado, por causa dos casos de Covid-19. Para mim também não foi muito fácil, falhei alguns jogos. À medida que fomos vendo os nossos adversários perder pontos... Eu acho que o jogo com o Sp. Braga... ouço muita gente dizer que quando ganhámos esse jogo que foi o do título. Acho que termos ganho em Braga da forma como ganhámos, com menos um, e ter de estar o jogo todo atrás da bola, e o facto de ter acontecido o golo, a equipa agarrou-se ainda mais. Os jogadores que estavam no banco agarraram-se todos. Foi uma união bem visível. Não diria que foi o momento-chave, mas marcou muita coisa. O lance do golo do Matheus não é estudado. Foi uma combinação entre o Porro e o Matheus. Já tinha reparado que o Porro faz sinal ao Matheus com a cabeça...""Na altura falou-se muito. Eu não treinei à parte. Estava com o nosso preparador físico, a questão é que a equipa seguiu para o Algarve. Sempre estive em contacto com o míster Amorim, mesmo quando acabei a temporada em Braga. O míster sempre disse que contava comigo se não fosse para o estrangeiro. Chegaram algumas propostas, mas nada que fosse melhor do que ficar. Foi uma opção de carreira. O Sporting não aceitou mas eu também não quis. Sabia que este ano ia ser importante para a minha carreira e o míster Amorim também me deu essa atenção de que seria importante para a equipa.""Agora quero é concentrar-me no Europeu. Deixo isso para quem tem de tratar desse assunto. Quero é jogar. Fiquei bastante feliz com a convocatória para o Europeu. Agora, o que tiver de acontecer, assim será.""Não sei se vocês já viram o ADN do Leão, mas as marmitas vêm daí. Eu estou sempre a almoçar lá no refeitório e depois a malta gosta de gozar comigo. Gosto de lá almoçar, se aquilo tem refeitório tenho de aproveitar aquilo. No outro dia estava a dar as moedas na portagem e levava o saquinho ao lado. E a senhora perguntou: 'Leva aí a marmita, leva aí a marmita...' Acho que nunca ouvi tanto esta palavra.""Temos de manter a fasquia lá em cima. Sabemos que, se tudo voltar à normalidade, que os adeptos vão querer que para o ano a temporada seja igual a esta. Ausência dos adeptos ajudou esta época? Não creio nisso. A conquista da Liga vai ficar marcada nos nossos filhos, nas nossas famílias e isso ninguém nos pode tirar. Um dos maiores orgulhos desta época foi colocar toda a gente no mesmo rumo. As imagens da festa são reflexo disso mesmo.""Já, já me imagino. Estou com muita vontade que isso aconteça. Só os melhores é que vão lá estar e toda a gente sabe o reconhecimento que a competição tem. Ouvir o hino, que fazia na Nintendo e na PlayStation, vai ser um momento único."