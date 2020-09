Assembleia Geral do Sporting marcada por agressões a um sócio

A assembleia geral do Sporting fica marcada, desde já, pelas agressões de que foi alvo Rui Franco, associado dos leões desde 1986, conhecido pelas suas opiniões favoráveis à atual direção partilhadas nas redes sociais. As agressões ocorreram já depois de Franco ter exercido o direito de voto, no Hall VIP, e quando se preparava para abandonar o estádio.





E o Agostinho a sprintar?! ...já a foto não foi a tempo https://t.co/MfakjcnQ7r — Miguel Fonseca (no retreat,no surrender) (@miguelafonseca) September 26, 2020

Nessa altura, o sócio, que chegou a jogar nas camadas jovens do clube de Alvalade, foi abordado por quatro elemento, um dos quais Luís Pires, conhecido por 'Colmeia', com antigas ligações a Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI, que o agrediram no rosto e na cabeça. Nenhum dos associados que se encontravam no local veio em seu auxílio, assim como os agentes da autoridade nada fizeram para parar as agressões.Só depois do ocorrido é que a Polícia de Segurança Pública procedeu à identificação dos envolvidos no desacato. Rui Franco incluído. O agredido deslocou-se posteriormente ao hospital, para avaliar a gravidade dos ferimentos e é sua intenção, nos próximos dias, apresentar queixa contra os agressores.O episódio não passou despercebido a Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho no julgamento da invasão à Academia de Alcochete, que a ele se referiu de forma jucosa nas redes sociais.