Assembleia Geral do Sporting prevista para dia 26

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Rogério Alves, deverá marcar a próxima reunião magna do clube para o dia 26 de setembro. A AG será destinada a discutir e votar o orçamento para a temporada 2020/21. Os sócios leoninos já têm acesso ao documento, que prevê os rendimentos, gastos e investimentos para a próxima época, desde o dia 22 de junho, altura em que foi colocado à disposição dos mesmos na secretaria junto do Pavilhão João Rocha.

Esta assembleia geral estaria prevista realizar-se até ao dia 30 de junho, mas a pandemia do coronavírus abriu um tempo de exceção e permitiu o adiamento até 30 de setembro, existindo agora a indicação de que acontecerá a 26 deste mês. Nesse sentido, aliás, a convocatória deverá surgir no ‘Jornal Sporting’ do dia 17, quinta-feira, bem como em dois jornais diários e no site oficial, conforme está previsto nos estatutos (mínimo oito dias de antecedência).

No dia 29 terá lugar outra AG, mas da SAD, na qual os acionistas vão deliberar sobre o Relatório e Contas de 2019/20.