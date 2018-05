Continuar a ler

O recém-nomeado porta-voz do conselho diretivo dos leões referiu que, na reunião de segunda-feira, "o presidente da Mesa da AG propôs a marcação imediata de eleições" para os dois órgãos sociais demissionários, Mesa da AG e Conselho Fiscal e Disciplinar. Contudo, na reunião de quinta-feira, essa proposta já não foi apresentada."O presidente da Mesa da AG disse que o presidente do Sporting mentiu e que nunca lhe terá sido proposto entrar em funcionamento uma comissão de gestão. Se o Conselho Diretivo se demitisse, e cumprindo-se o desejo do presidente da Mesa da AG, como seria assegurado o normal funcionamento do Sporting até à tomada de posse dos novos órgãos sociais. Seria por uma comissão de gestão nomeada pelo presidente da Mesa da AG, conforme deriva dos estatutos", afirmou.De resto, a direção leonina, liderada por Bruno de Carvalho, vai divulgar, ainda hoje, a ata da reunião de quinta-feira. "A ata dessa reunião vai começar a ser enviada hoje para todos os sócios do Sporting e será colocada em todas as plataformas de comunicação do nosso clube. Assim, os sócios ficarão a saber tudo sobre o que se passou na reunião", adiantou Fernando Correia.Por outro lado, o Conselho Diretivo reagiu à ameaça de Marta Soares, que, após a reunião da véspera, referiu ao jornal Expresso que "tinha vergonha de, um dia, dizer as coisas" que sabe sobre o líder 'leonino'."O presidente da Mesa da AG disse que sabia muita coisa sobre o presidente Bruno de Carvalho, coisas que até o envergonham. Sendo ele o garante dos sócios e tendo conhecimento dessas coisas tão vergonhosas, não deve hesitar em dizer tudo o que considera vergonhoso sobre o presidente do Sporting. Fica o repto", vincou.