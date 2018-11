Associação de Treinadores contra Varandas no despedimento de Peseiro: «Decisão precipitada»

A Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) critica o 'timing' de Frederico Varandas no despedimento de José Peseiro, considerando que o presidente do Sporting teve uma "decisão precipitada"."Foi uma decisão de tal maneira precipitada que o Sporting anda à procura de soluções. Aquilo que fez, fê-lo sem ter uma solução credível, rápida e que pudesse, de facto, ser aglutinadora. Por isso, acho que foi algo que não se justificava de maneira nenhuma", afirmou Carlos Dinis, vice-presidente do organismo, em declarações à Rádio Renascença esta sexta-feira."A questão é que o atual presidente nunca se pôs ao lado do treinador. Nos momentos mais difíceis, nomeadamente depois daquela derrota em Portimão [4-2], não se viu o presidente ao lado da equipa e em momento algum se viu o presidente a defender a equipa e o treinador. Penso que isso se justificaria", refere ainda Carlos Dinis.Quanto ao possível sucessor de Peseiro no comando técnico dos leões, Carlos Dinis apostaria num treinador português, apesar de considerar que não será fácil encontrar solução: "O momento que o Sporting atravessa, justificar-se-ia um treinador já conceituado, que tivesse algum percurso que justificasse a entrada no clube. Mas considero que não será fácil, pelo menos [encontrar] um treinador português que tenha já um percurso forte e que queira pegar no clube, da maneira que as coisas estão", afirmou à 'RR'.