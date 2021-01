Atanásio Cunha assina contrato de formação pelo Sporting

O Sporting assinou contrato de formação com Atanásio Cunha, um jovem de 14 anos oriundo da Academia de Formação Sporting do Algarve, e que vai começar a residir em Alcochete. O central, em declarações à Sporting TV, revelou-se "feliz e orgulhoso" pelo voto de confiança que recebeu do clube leonino, e garantiu que o seu sonho é chegar à equipa principal.





"Fiquei muito contente por representar um grande clube como o Sporting. O início não foi fácil, mas superei com a ajuda de colegas, treinadores e toda a estrutura", afirmou o jogador que se ainda se confessou um admirador de Coates: "É um exemplo a seguir".