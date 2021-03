Ataque à Academia: Adepto que agrediu Bas Dost passa a ter de cumprir pena de prisão efetiva

O adepto que agrediu Bas Dost durante o ataque à Academia do Sporting vai afinal ter de cumprir pena de prisão efetiva de quatro anos e 10 meses. De acordo com o 'Jornal de Notícias', as juízas consideraram que Rúben Marques, a quem antes tinha sido aplicada uma pena suspensa, revelou "um caráter capaz de enorme violência, gratuita e estulta".





A 20 de fevereiro de 2020 em tribunal, Rúben Marques confessou que agrediu Bas Dost com um cinto na cabeça e mostrou arrependimento. "Vi o Bas Dost no corredor. Desferi-lhe uma pancada na cabeça", revelou, acrescentando que "foi um bate e foge".O 'Jornal de Notícias' avança também que Domingos Monteiro, condenado a cinco anos de prisão efetiva, teve a medida alterada para pena suspensa.