Bruno de Carvalho chegou ao Campus de Justiça em silêncio

10h48 - O advogado de Mustafá fez um pedido de libertação imediata do líder da Juve Leo.10h37 - Segundo a CMTV, a sessão ainda não começou e deve prolongar-se para a tarde, dado o elevado número de arguidos. Recorde-se que a procuradora Cândida Vilar não estará presente, mas sim representada, pois está de férias.10h02 - A irmã de Bruno de Carvalho, Alexandra Carvalho, chegou às instalações pouco depois do ex-dirigente leonino.10h00 - Bruno de Carvalho chega ao Campus de Justiça acompanhado do seu advogado. O antigo presidente do Sporting não quis falar aos jornalistas.- Decorre esta segunda-feira no Campus de Justiça mais um dia de alegações finais no processo do ataque à Academia de Alcochete. Siga aqui todos os desenvolvimentos ao minuto.