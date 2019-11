Ataque à Academia do Sporting: acompanhe a terceira sessão do julgamento em direto

9h00 - Bom dia. Prossegue esta quinta-feira o julgamento do ataque a Alcochete. Siga aqui tudo o que se passa na 3.ª sessão.



A 2ª sessão decorreu de forma pacífica até à chamada da terceira e última testemunha do dia. Márcio Alves, comandante do posto da GNR de Alcochete, admitiu no seu depoimento que não teve conhecimento na totalidade da informação que consta no auto de notícia elaborado pela GNR sobre a invasão à Academia. Este facto – aliado à alegada discrepância nas datas de elaboração e de assinatura deste documento – motivou a apresentação de um requerimento de impugnação subscrito por vários advogados, que seguiram o ‘mentor’ Miguel Matias, o primeiro a contestar.



11h32 - Amândio Madaleno entra em discussão acesa com a juíza Sílvia Rosa Pires que o obriga a fazer perguntas e não divagações. "Qual é a pergunta doutor?", questiona vezes sem conta.11h27 - Amândio Madaleno, advogado de Elton Camará ('Aleluia') pressiona testemunha: "Sabe o que é que o Elton fez?". Resposta: "A ideia que tenho é que foi um dos elementos que não entrou no balneário".11h10 - Juíza Sílvia Rosa Pires para a sala onde estão os arguidos : "Isto não é para ser um regabofe. Se não querem ouvir, pelo menos não falem»11h01 - José Monteiro continua a dar explicações: "A minha equipa não tinha a mínima noção das claques, daí que a estratégia do Ministério Público tenha sido criar uma equipa mista, com a unidade metropolitana, pessoas que costumam acompanhar as claques, vulgo spotters, que as conhecem de gingeira".10h44 - José Monteiro responde: "Individualmente não foi apurado de todo. Dentro do balneário não há sistema de videovigilância, pelo que é impossível determinar o que cada um fez".10h43 - Advogado Miguel Matias pergunta: é possível determinar quem fez o quê, quem esteve no interior do balneário ou quem cometeu as agressões?10h25 - José Monteiro diz que foi necessário criar uma equipa de especialistas para analisar toda a informação recolhida dos telemóveis.10h21 - Está a ser ouvida a testemunha n.º 4, José Monteiro, militar da GNR.10h12 - A 3.ª sessão do julgamento sobre o ataque à Academia do Sporting já terá começado no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.10h10 - Mustafa e "Aleluia", únicos arguidos que estão em prisão preventiva, entram na sala.9h36 - O início da sessão está atrasado. Esta quinta-feira são ouvidos elementos da GNR que no dia do acontecimento foram chamados ao local.