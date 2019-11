Ataque à Academia do Sporting: Seis guardas da GNR ouvidos hoje

O julgamento do processo da invasão à Academia de Alcochete prossegue hoje, a partir das 9h30, no Tribunal Criminal de Lisboa, com o coletivo de juízes e os advogados dos 44 arguidos a ouvirem os depoimentos de seis agentes da Guarda Nacional Republicana – três de manhã e três à tarde. Os agentes terão estado no centro de treino dos leões a 15 de maio de 2018 e participado na captura de alguns dos elementos responsáveis pelos desacatos. a periodicidade de três sessões por semana (segundas, terças e quintas-feiras) vai manter-se até ao final do ano, diminuindo para duas em janeiro de 2020.