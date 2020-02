Ataque à Academia: Fernando Mendes confirma dois telefonemas com Bruno de Carvalho

À entrada para o Tribunal, Fernando Mendes, antigo chefe da Juventude Leonina, que também é ouvido hoje, falou com os jornalistas. "Venho cá dizer a verdade. Tudo o que se passou. Tudo o que fiz. Falei com o Jorge Jesus no aeroporto e disse que lá ia na terça-feira... não sabia [da invasão], não tenho redes sociais até hoje", diz. Fernando Mendes confirma também que falou por telefone duas vezes com Bruno de Carvalho: "A primeira foi logo a seguir aos acontecimentos do aeroporto do Funchal, lembro-me perfeitamente, o resto não, porque a poncha lá é pesada, é boa... e não me lembro de nada do segundo telefonema".





"Eu não sou desses, não preciso da morada deles, se quiser falar, falo diretamente com eles. Eu defendo o Sporting, como defendo a minha família", refere. "Vim dizer a verdade, o que eu fiz realmente. Durante dois anos, insinuaram que eu estava por trás [do ataque]... nada disso", diz. "Voltava a fazer tudo novamente, porque o meu intuito foi só de falar. Só conheço os que entraram comigo", vincou.