Ataque à Academia: Juiz aceitou novas provas

Duas mensagens de telemóvel – alegadamente enviadas por Mustafá, líder da Juventude Leonina, e André Geraldes, braço-direito de Bruno de Carvalho na ligação ao plantel do Sporting – foram anexadas aos autos pela procuradora do Ministério Pública, Cândida Vilar, e aceites pelo juiz do processo da invasão à Academia de Alcochete, Carlos Delca, revela uma investigação do ‘Correio da Manhã’ e da CMTV. As mensagens só agora foram desencriptadas e, na perspetiva da procuradora, determinam a responsabilidade moral de Mustafá e Bruno de Carvalho pelos acontecimentos de 15 de maio de 2018.





"Carga neles" seria o teor da primeira mensagem, escrita por Mustafá num grupo de WhatsApp, que as autoridades conseguiram agora desencriptar. Algum tempo antes, outra mensagem da autoria de André Geraldes, dirigida a Bruno de Carvalho e à qual o antigo presidente não respondeu, apontaria no mesmo sentido. "Queres que vá para cima deles?", questionava o team manager do Sporting. O conteúdo do telemóvel de BdC terá sido apagado antes das perícias.